Украина продолжает работу над обменом пленными с Россией, и хочет вернуть домой людей из оккупированного Крыма.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 17 апреля.

"Для нас это очень важно, для семей это очень важно. Если завтра нам предложат обмен одного на одного, мы тоже будем радоваться. И будем обменивать. Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся в Крыму или в России.

Это немного сложнее, потому что параллельно коронавирус, во всем мире. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается. Есть еще экономика... Мы точно вылезем из этой ямы. И есть еще война, к сожалению, на Донбассе", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, минские переговоры будут проходить в начале каждой недели в видеоформате. По словам Зеленского, эпидемия COVID-19 не остановит мирный процесс по Донбассу.