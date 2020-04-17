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18 апреля • обновлено в 00:30
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Зеленский высказался о новом обмене пленными с Путиным

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Украина продолжает работу над обменом пленными с Россией, и хочет вернуть домой людей из оккупированного Крыма.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу, 17 апреля.

"Для нас это очень важно, для семей это очень важно. Если завтра нам предложат обмен одного на одного, мы тоже будем радоваться. И будем обменивать. Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся в Крыму или в России.

Это немного сложнее, потому что параллельно коронавирус, во всем мире. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается. Есть еще экономика... Мы точно вылезем из этой ямы. И есть еще война, к сожалению, на Донбассе", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, минские переговоры будут проходить в начале каждой недели в видеоформате. По словам Зеленского, эпидемия COVID-19 не остановит мирный процесс по Донбассу.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Свобода слова Савика Шустера Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
У Зеленского любая речь - это свободный поток сознания, какие-то обрывочные фразы, перескакивает с одного на другое. Короче, через пень-колоду. Что сказать-то хотел, пан Зе?
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"По словам Зеленского, эпидемия COVID-19 не остановит мирный процесс по Донбассу".... ну да-в стране безработица и экономический коллапс- но "мир" канечна важнее...
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