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10 декабря • обновлено в 10:33
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"Зеленский выдержал давление фюрера, но..." Украинцы разделились по итогам саммита в Париже

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Украинцы в социальных сетях активно обсуждали итоги "нормандского саммита" в Париже, где впервые встретились президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин.

Так, крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев в Facebook отметил, что встреча в целом прошла хорошо.

"Давление фюрера, если оно было (а оно было), Зеленский, по внешним впечатлениями, выдержал. Жму руку. Вот только к общению с "российскими журналистами" его вообще не подготовили. Конечно, никаких представителей "росСМИ" ни приглашать, ни пускать в Украину нельзя, потому что это такие же солдаты Путина, как военные, их визит может быть полезным только для пропаганды рейха", – написал он.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил в сети, что "зрады" не произошло: "Никаких уступок врагу нет. Наши пленные вернутся домой. Я пока доволен".

Также бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко в сети отметил, что на саммите "Зеленский держался молодцом".

"Зеленский говорил многие вещи прямо в лоб, не выбирая дипломатических слов. Тезисы из его уст были однозначные проукраинские и я бы даже сказал слишком однозначные как для дипломатических переговоров – в нашу сторону. Честно. Не ожидал увидеть его на первой встреч с Путиным таким четким, внятным и подготовленным. Был на равных! Не младшим и не меньшим, а для меня – это было важно", – сообщил он.

Политический эксперт Игорь Тышкевич также согласен, что "зрада" пока отменяется. Он отметил, что Зеленский набирается опыта и это "прикольно".

"Для Путина две важные переговорные площадки за первую декаду декабря и на обеих облом. Это тоже, как минимум, весело", – отметил он.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

"Зрада" отменяется. Владимир Зеленский подтвердил, что в Украине консенсус по Донбасса и Крыму", – выразил свое мнение украинский журналист Роман Цимбалюк.

Бывший нардеп Борислав Береза в соцсети тоже написал, что итоги в "нормандском формате" показали не самый худший вариант.

"И зрады нет. У Путина так и осталось свое видение, которое кардинально отличается от наших интересов. Тут ничего нового. Именно поэтому я не верил и не верю в быстрый мир на условиях выгодных Украине и в скорое полное прекращение огня подконтрольными силами Кремля. У них другие цели. Единственным достижением можно будет считать обмен всех на всех, если его удастся провести. Украинцы должны вернуться домой", – акцентировал он.

Однако далеко не все увидели "перемогу" по результатам встречи в Париже. В сети отмечали, что итоги саммита были провалены для Украины.

"Переговоры в Париже – это полный провал Зеленского и разрушения иллюзий, что с Путиным можно сесть, посмотреть в глаза и договориться где-то посередине. Настоящие переговоры с Путиным оказались жесткими, которые Зеленский выдержал недолго и почти ничего достичь не смог…Спасибо, Владимир Александрович, что интересов страны не сдал. Помни, мы следим за каждым шагом", – написал в Facebook политтехнолог Виктор Уколов.

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"Я не вижу смысла радоваться тому, что президент выполняет часть своих обязанностей. Именно так как вы не радуетесь сантехнику только за то, что он к вам пришел. Это часть работы, и очень хорошо, что в ходе саммита президент озвучил действительно важные вещи о территориальной целостности, невозможность федерализации или потери территорий. И очень важно, что сепаратисты были названы сепаратистами, а Крым с Донбассом – Украина. Это хорошо", – отметил в соцсети политолог Константин Батозский.

Украинская журналистка Янина Соколова в сети отметила, что не стоит верить обещаниям Путина.

"Перевожу. Если у Путина будет настроение, обменяют пленных под Новый год. Остальные –иллюзия. Не раз доказано", – подчеркнула она.

"Война продолжается. Зеленский снова уступил, но, слава Богу – не так далеко, как мог (или намеревался). Все эти "разведения" – мы их уже видели. Это не разведение, а отвод украинских войск", – сообщил журналист Борис Немировский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Есть хороший украинский политолог Ищенко. Рекомендую https://news-front.info/2019/12/10/pochemu-vstrecha-v-parizhe-ne-potryasla-mir-rostislav-ishhenko/
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Хо Хол
Хо Хол
Так и не понял где именно перемога. Ненавистные минские соглашения выполнять надо, ненавистную формулу Штайнмайера тоже, амнистия должна быть, отведение войск тоже, особый статус тоже, контроль над границей только после выборов, изменения в конституции в том числе, по газу никаких успехов, про Крым вопрос не подняли, да и переговоры вести приходится с человеком, который отжал часть твоей страны, так еще и спонсирует тeppopистов на твоей земле. Еще и условие поставили - через 4 месяца отчитаться о проделанной работе. Это по мнению xoxлов успех? В смысле не обocpaлся и уже хорошо?
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