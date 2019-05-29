ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Зеленский массово раздает гражданство: кто получил и о ком "забыли"

3.5тЧитать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский впервые раздал украинское гражданство. Его получили скандальный экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, сирийский посол, тренер по боксу и не только. При этом, многие достойные иностранцы, которые, к примеру, воюют на Донбассе, долгие годы не могут добиться паспорта Украины.

В чем причина и кому именно президент выдал украинский паспорт — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • Владимир Зеленский выдал украинский паспорт одиозному Михеилу Саакашвили. Впрочем, в партию "Слуга народа" его брать не планируют.

  • Получили паспорта и несколько малоизвестных граждан. Это посол в Сирии, тренер по боксу и хоккеист;

  • При этом многие добровольцы, воюющие на Донбассе, годами не могут получить гражданство.

Саакашвили снова стал украинцем. Как так вышло

Настоящий информационный бум вызвало решение Владимира Зеленского вернуть Михеила Саакашвили в Украину. В 2017 году тогдашний президент Порошенко лишил его украинского гражданства из-за внесения ложных данных при составлении анкеты на получение паспорта. Когда Михо был за границей, ему запретили въезд в страну до 2021 года.

Однако Саакашвили это не остановило и в сентябре 2017-го он с группой сторонников прорвал государственную границу Украины. При этом пострадали 11 бойцов Национальной полиции и пять работников Госпогранслужбы.

Новости
В "Слуге народа" отказались принять Саакашвили: озвучена причина

"Это незаконное пересечение государственной границы группой лиц; это организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей", заявлял тогда председатель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве, в Музейном переулке, возле ресторана "Сулугуни". Операция прошла быстро, уже через несколько часов экс-губернатор был в Польше. Затем скандальный политик перебрался жить в Нидерланды, откуда периодически комментировал происходящее в Украине, но на политическую ситуацию практически не влиял.

Сейчас же Саакашвили возвращается не только в Украину, но и в большую политику. Вероятно, его мишенью станет пятый президент Петр Порошенко. Не исключено также, что решение Зеленского о возвращении гражданства, а также начало избирательной кампании могут быть связаны с негласным “перемирием” Михо с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Новости
"Делаем ставки": украинцы бурно отреагировали на возвращение Саакашвили

Интересен и тот факт, что буквально несколько лет назад Михо был ярым и открытым противником Коломойского. Осенью 2015-го Саакашвили обвинил олигарха в незаконном влиянии на рынок пассажирский перевозок. Тот, разумеется, не смолчал.

"Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей", — отметил Коломойский.

Саакашвили не пошел на попятную и нанес еще один информационный удар по бизнесмену, назвав его представителем организованной криминальной группировки в прямом эфире телеканала "1+1", принадлежащего Коломойскому. Через несколько недель олигарх дал громкое интервью изданию Politico, в котором, мягко говоря, не скупился на эмоциональные конструкции, назвав Саакашвили предателем.

"Если он когда-то попадется мне на глаза, я расквашу ему лицо. Как только он покинет свой пост, я побью его как собаку", — сказал Коломойский.

Новости
Как Макрон? Зеленский удивил на передовой в зоне ООС

Открытая война продолжалась до 2017 года, когда оппоненты объединились против Петра Порошенко. Коломойского не устраивала ситуация с национализацией “Привата”, а Саакашвили — скандалы вокруг его гражданства.

Смотрите видео по теме:

Кто еще получил гражданство

Не один Михо во вторник, 28 мая, получил украинский паспорт. Параллельно гражданство президент выдал еще нескольким малоизвестным личностям.

Речь идет, например, о почетном сирийском генконсуле Тамере Аль-Тунси. Зеленский пожаловал ему паспорт "за выдающиеся заслуги перед страной".

Тамер Аль-Тунси

Тамер Аль-Тунси

Depo.ua

Известно, что в 2018 году Тамеру Аль-Тунси вручили нагрудный знак "За преданность дипломатической службе". Посол оказывал помощь в эвакуации граждан Украины во время конфликта в Сирии, способствовал освобождению украинских моряков, захваченных недалеко от берегов этой страны. Он сотрудничает с благотворительным фондом "С теплом в сердце" и одесским Домом ребенка.

Новости
У Зеленского сказали, как президент поступит с Луценко

Тамер Аль-Тунси также активно участвует в популяризации исторического наследия и современных достижений государства. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Еще один новый гражданин Украины — Зиятдин Тойгонбаев. Он тренировал узбекского боксера-любителя Хасанбоя Дусматова, который завоевал золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Также он был связан с украинской боксерской командой “Украинские отаманы”.

Зиятдин Тойгонбаев

Зиятдин Тойгонбаев

Страна

Паспорт получил и хоккеист 21-летний Александр Костиков. Он родом из России, последнее время играл в ХК “Донбасс”, ранее выступал в сербской “Црвене Звезде”. В текущем сезоне он сыграл суммарно 45 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 24 ассиста.

Александр Костиков

Александр Костиков

В прошлом году шайба Костикова в третьем матче финальной серии против "Кременчука" была признана лучшим голом плей-офф.

Стоит отметить, в своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что даст гражданство всем, кто готов работать на благо страны. Правда, отнюдь не все проукраинские деятели на данный момент получили такую возможность.

Новости
Бразильский футболист признался, почему принял гражданство Украины

К примеру, без украинского гражданства все еще россиянин Артем Широбоков, которого в России обвинили в наемничестве. Сам парень под позывным “Есенин” был добровольцем полка “Азов”, освободил Мариуполь, Широкино, принимал участие в боях под Иловайском. По словам внефракционного народного депутата Андрея Билецкого, парень на прошлой неделе на iForum встретил президента и попросил дать ему гражданство.

Артем Широбоков

Артем Широбоков

Россиянка Юлия Толопа, которая пятый год участвует в боевых действиях на востоке, тоже до сих пор не получила украинский паспорт. Она приехала в Украину во время Майдана, потом воевала в составе добровольческого батальона "Айдар", а сейчас служит по контракту в одной из мотопехотных бригад. За это время девушка досконально выучила украинский язык.

В России на Юлию давно заведено уголовное дело по статье "наемничество", а каждые полгода к ее маме приходят следователи, чтобы проверить, не вернулась дочь.

Юлия Толопа

Юлия Толопа

Facebook Юлии

Из-за отсутствия гражданства она не может воспользоваться льготами, которые положены участникам боевых действий, получить земельный участок или стать в очередь на получение квартиры.

"Я — мать-одиночка. И когда иду что-то оформлять на ребенка, у меня постоянно спрашивают документы. В банке спрашивают: "Где ваш паспорт?". Я даю тот документ, что имею, мне говорят: "Хорошо, а паспорт где?". Я хочу поступить куда-то учиться, но понимаю, что это будет очень трудно. Кроме того, что у меня нет гражданства, я не могу из России привезти свои аттестат и зачетную книжку", — рассказывала Толопа УП.

Аналогичные ситуации и у других иностранных добровольцев, в частности, из Беларуси и России. Они уже несколько лет не могут стать гражданами Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир ЗеленскийИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
ГражданствосаакашвиллиВладимир Зеленскийдобровольцы
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
43
5
Смешно
3
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Пашинина забыли, ему без паспорта гонорар за съемки на передовой не выдают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Зеля, чувак, выпиши Путину украинский паспорт, тогда можно судить и посадить агрэссора по краинским законам!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения