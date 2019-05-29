Зеленский массово раздает гражданство: кто получил и о ком "забыли"

Президент Владимир Зеленский впервые раздал украинское гражданство. Его получили скандальный экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, сирийский посол, тренер по боксу и не только. При этом, многие достойные иностранцы, которые, к примеру, воюют на Донбассе, долгие годы не могут добиться паспорта Украины.

В чем причина и кому именно президент выдал украинский паспорт — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Владимир Зеленский выдал украинский паспорт одиозному Михеилу Саакашвили. Впрочем, в партию "Слуга народа" его брать не планируют.

Получили паспорта и несколько малоизвестных граждан. Это посол в Сирии, тренер по боксу и хоккеист;

При этом многие добровольцы, воюющие на Донбассе, годами не могут получить гражданство.

Саакашвили снова стал украинцем. Как так вышло

Настоящий информационный бум вызвало решение Владимира Зеленского вернуть Михеила Саакашвили в Украину. В 2017 году тогдашний президент Порошенко лишил его украинского гражданства из-за внесения ложных данных при составлении анкеты на получение паспорта. Когда Михо был за границей, ему запретили въезд в страну до 2021 года.

Однако Саакашвили это не остановило и в сентябре 2017-го он с группой сторонников прорвал государственную границу Украины. При этом пострадали 11 бойцов Национальной полиции и пять работников Госпогранслужбы.

"Это — незаконное пересечение государственной границы группой лиц; это — организация незаконного пересечения государственной границы, нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей", — заявлял тогда председатель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Михеил Саакашвили

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве, в Музейном переулке, возле ресторана "Сулугуни". Операция прошла быстро, уже через несколько часов экс-губернатор был в Польше. Затем скандальный политик перебрался жить в Нидерланды, откуда периодически комментировал происходящее в Украине, но на политическую ситуацию практически не влиял.

Сейчас же Саакашвили возвращается не только в Украину, но и в большую политику. Вероятно, его мишенью станет пятый президент Петр Порошенко. Не исключено также, что решение Зеленского о возвращении гражданства, а также начало избирательной кампании могут быть связаны с негласным “перемирием” Михо с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Интересен и тот факт, что буквально несколько лет назад Михо был ярым и открытым противником Коломойского. Осенью 2015-го Саакашвили обвинил олигарха в незаконном влиянии на рынок пассажирский перевозок. Тот, разумеется, не смолчал.

"Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей", — отметил Коломойский.

Саакашвили не пошел на попятную и нанес еще один информационный удар по бизнесмену, назвав его представителем организованной криминальной группировки в прямом эфире телеканала "1+1", принадлежащего Коломойскому. Через несколько недель олигарх дал громкое интервью изданию Politico, в котором, мягко говоря, не скупился на эмоциональные конструкции, назвав Саакашвили предателем.

"Если он когда-то попадется мне на глаза, я расквашу ему лицо. Как только он покинет свой пост, я побью его как собаку", — сказал Коломойский.

Открытая война продолжалась до 2017 года, когда оппоненты объединились против Петра Порошенко. Коломойского не устраивала ситуация с национализацией “Привата”, а Саакашвили — скандалы вокруг его гражданства.

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Кто еще получил гражданство

Не один Михо во вторник, 28 мая, получил украинский паспорт. Параллельно гражданство президент выдал еще нескольким малоизвестным личностям.

Речь идет, например, о почетном сирийском генконсуле Тамере Аль-Тунси. Зеленский пожаловал ему паспорт "за выдающиеся заслуги перед страной".

Тамер Аль-Тунси Depo.ua

Известно, что в 2018 году Тамеру Аль-Тунси вручили нагрудный знак "За преданность дипломатической службе". Посол оказывал помощь в эвакуации граждан Украины во время конфликта в Сирии, способствовал освобождению украинских моряков, захваченных недалеко от берегов этой страны. Он сотрудничает с благотворительным фондом "С теплом в сердце" и одесским Домом ребенка.

Тамер Аль-Тунси также активно участвует в популяризации исторического наследия и современных достижений государства. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Еще один новый гражданин Украины — Зиятдин Тойгонбаев. Он тренировал узбекского боксера-любителя Хасанбоя Дусматова, который завоевал золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Также он был связан с украинской боксерской командой “Украинские отаманы”.

Зиятдин Тойгонбаев Страна

Паспорт получил и хоккеист — 21-летний Александр Костиков. Он родом из России, последнее время играл в ХК “Донбасс”, ранее выступал в сербской “Црвене Звезде”. В текущем сезоне он сыграл суммарно 45 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 24 ассиста.

Александр Костиков

В прошлом году шайба Костикова в третьем матче финальной серии против "Кременчука" была признана лучшим голом плей-офф.

Стоит отметить, в своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что даст гражданство всем, кто готов работать на благо страны. Правда, отнюдь не все проукраинские деятели на данный момент получили такую возможность.

К примеру, без украинского гражданства все еще россиянин Артем Широбоков, которого в России обвинили в наемничестве. Сам парень под позывным “Есенин” был добровольцем полка “Азов”, освободил Мариуполь, Широкино, принимал участие в боях под Иловайском. По словам внефракционного народного депутата Андрея Билецкого, парень на прошлой неделе на iForum встретил президента и попросил дать ему гражданство.

Артем Широбоков

Россиянка Юлия Толопа, которая пятый год участвует в боевых действиях на востоке, тоже до сих пор не получила украинский паспорт. Она приехала в Украину во время Майдана, потом воевала в составе добровольческого батальона "Айдар", а сейчас служит по контракту в одной из мотопехотных бригад. За это время девушка досконально выучила украинский язык.

В России на Юлию давно заведено уголовное дело по статье "наемничество", а каждые полгода к ее маме приходят следователи, чтобы проверить, не вернулась дочь.

Юлия Толопа Facebook Юлии

Из-за отсутствия гражданства она не может воспользоваться льготами, которые положены участникам боевых действий, получить земельный участок или стать в очередь на получение квартиры.

"Я — мать-одиночка. И когда иду что-то оформлять на ребенка, у меня постоянно спрашивают документы. В банке спрашивают: "Где ваш паспорт?". Я даю тот документ, что имею, мне говорят: "Хорошо, а паспорт где?". Я хочу поступить куда-то учиться, но понимаю, что это будет очень трудно. Кроме того, что у меня нет гражданства, я не могу из России привезти свои аттестат и зачетную книжку", — рассказывала Толопа УП.

Аналогичные ситуации и у других иностранных добровольцев, в частности, из Беларуси и России. Они уже несколько лет не могут стать гражданами Украины.

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