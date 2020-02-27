Зеленский выбрал название каналу для жителей Донбасса: названа дата запуска

Телеканал для жителей временно оккупированных территорий Донбасса будет называться "Дім"/"Дом".

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая работает над проектом.

По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Дизайн логотипа позволит прочитать название канала как на украинском, так и на русском языке.

Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2-го марта.

Борьба с пропагандой Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся, поскольку люди со временем увидят, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

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