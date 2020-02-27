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28 февраля • обновлено в 00:49
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Зеленский выбрал название каналу для жителей Донбасса: названа дата запуска

1.4т
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Телеканал для жителей временно оккупированных территорий Донбасса будет называться "Дім"/"Дом".

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая работает над проектом.

По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Дизайн логотипа позволит прочитать название канала как на украинском, так и на русском языке.

Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2-го марта.

Борьба с пропагандой

Борьба с пропагандой

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся, поскольку люди со временем увидят, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Министерство культуры
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Santi Amonito
Santi Amonito
Для луг@ндонии нужен "дум-дум".
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кому он там нужен? Хоть дим ,хоть телебим,теппилы пля.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
бим-бом, клоун выбрал сердцем!
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