Зеленский выбрал название каналу для жителей Донбасса: названа дата запуска

Телеканал для жителей временно оккупированных территорий Донбасса будет называться "Дім"/"Дом".
Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команде, которая работает над проектом.
По их данным, название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Дизайн логотипа позволит прочитать название канала как на украинском, так и на русском языке.
Планируется, что телеканал начнет вещание 1-го или 2-го марта.
Борьба с пропагандой
Коллаж
Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым и Донбасс вернутся, поскольку люди со временем увидят, что "здесь другая Украина, действительно крутая, цивилизованная, новая, что всё ремонтируется и строится".
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