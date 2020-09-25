Зеленский ввел новый праздник в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня виноградаря и винодела.

Как сообщает Офис президента в Facebook, во время рабочей поездки в Закарпатскую область Зеленский заявил, что новый праздник будет отмечаться во второе воскресенье ноября.

"Сегодня я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник – День виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой отрасли", – сказал он.

По словам президента, это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии.

"Вместе с тем я убежден, что этого слишком мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время поездки на Закарпатье возмутился тем, что на украинско-словацкой границе стоят многокилометровые очереди из грузовиков.

Президент остановился в санатории "Деренивская Купель", стоимость проживания в котором стартует от 2300 грн в сутки.