Зеленский ввел еще один военный праздник в Украине

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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  • Он введен для дальнейшего развития современных военных традиций

  • Дата празднования будет меняться ежегодно

Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский ввел новый военный праздник – День территориальной обороны Украины.

Соответствующий указ № 417/2020 глава государства подписал 30 сентября. Документ обнародован на сайте Офиса президента.

Праздник будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Решение было принято с учетом важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций.

"Сегодня наша сверхважная цель – достичь мира на Донбассе и сохранить территориальную целостность Украины. Мы говорим об этом на каждой встрече с нашими международными партнерами. Также мы делаем и будем делать все для укрепления обороноспособности Украины", – заверил Зеленский.

Указ о введении в Украине Дня территориальной обороны .

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня виноградаря и винодела.

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