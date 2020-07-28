Зеленский ввел безвизовый режим для Китая

Алексей Титофф Общество 12:57, 28.07.2020 Обновлено: 13:05, 28.07.2020

Президент Владимир Зеленский ввел безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину, как туристы.

Об этом идет речь в указе №295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

"На период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", – указано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть 28 июля 2020 года.

Указ Зеленского
ОПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отменила визы для шести стран.

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