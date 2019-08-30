Зеленский встретится с Путиным и Трампом: чего ожидать Украине

В сентябре этого года украинского президента Владимира Зеленского ожидают две ключевые встречи – с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным на встрече глав "нормандского формата", совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Официально никаких конкретных дат и мест проведения встреч не указывается, но стороны сходятся к тому, что провести переговоры нужно как можно скорее. Что же будут обсуждать лидеры мировых стран, и какая судьба уготована Украине – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Первой страной, где президенты смогут лично встретиться с друг другом, оказалась Польша, куда украинский и американский лидеры планируют совершить визиты по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября .

Второй локацией является Нью-Йорк, где 17 сентября состоится открытие очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча Зеленского и Путина

Еще будучи кандидатом в президенты Украины весной 2019 года Владимир Зеленский высказывал идею о прямых переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чем обрушил на себя шквал критики со стороны политиков, активистов и украинской общественности.

Видимо, это повлияло на дальнейшие заявления уже избранного президента Украины, когда 8 июля Зеленский вновь пожелал пообщаться с главой Кремля в Минске, но уже в компании глав стран-членов "нормандского формата" и с участием США и Великобритании.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Конечно, из этой затеи тоже ничего не вышло. Как и ожидалось, в России отметили тот факт, что проведение переговоров совместно с Дональдом Трампом и еще на тот момент британским премьер-министром Терезой Мэй, является абсолютно новым форматом, и обещали рассмотреть данную инициативу. Впрочем, больше никаких разговоров на эту тему не было.

По телефону Зеленский и Путин уже пообщались дважды, впервые президентам удалось поговорить в телефонном режиме спустя три дня, 11 июля. О чем разговаривали главы государств, пишут не много, из приоритетного – урегулирование ситуации на Донбассе и обмен пленными.

Второй, скандальный разговор состоялся 7 августа, на следующий день после обстрела пророссийскими боевиками позиций сил ВСУ, вследствие которых погибло 4 украинских военных. Зеленский сам инициировал телефонный разговор с Путиным, в ходе которого украинский глава попросил своего российского коллегу "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей". Именно эта фраза возмутила украинцев, ведь таким образом Зеленский признал, что в украинско-российском конфликте, оказывается, есть еще и третья сторона.

Все это время неоднократно возникал вопрос встречи "нормандской четверки", о чем Зеленский и Путин дважды говорили по телефону. Однако российская сторона заявляла, что никаких предпосылок для встречи нет, так как нет продвижений по минскому договору.

Но заявления Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель о том, что Зеленский встретится с Путиным на саммите в "нормандском формате", который пройдет в сентябре и будет посвящен урегулированию войны на Донбассе, наконец заставило нашего северного соседа зашевелится и признать, что организации такого саммита действительно прорабатывается.

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Впрочем, вероятность проведения встречи "нормандской четверки" действительно шаткая, и очень много зависит от позиции России, считает эксперт-международник Юлия Осмоловская. Позиция России, которую поддержали и во Франции, заключается в том, что проводить встречу ради встречи будет бессмысленным.

Для того, чтобы лидерам "нормандской четверки" было что обсуждать, нужно продвинутся в исполнении решений Трехсторонней контактной группы в Минске, говорит международник.

"В частности, восстановление моста в Станице Луганской, что обеспечит более комфортный и безопасный проход местных жителей через пункта-пропуска в этом районе. Вопрос обмена заложников, развод войск, режим тишины и другое, все это будет результатом, который можно обсуждать в рамках нормандского формата", – сказала Осмоловская в комментарии OBOZREVATEL.

Помимо этого, у России были еще требования в отношении налаживания роботы украинской власти, в частности старта работы парламента, формирование нового правительства, в том числе формирование внешнеполитической команды и четкой артикуляции подходов к выполнению минских договоренностей, и к решению вопроса конфликта на востоке Украины в целом.

"Если в этих вещах у нас не будет большей ясности, и у нас будут тормозиться договоренности в рамках ТКГ, то я не исключаю, что российская сторона будет откладывать возможность проведения нормандской встречи", – отметила международник.

Впрочем, не у всех столь пессимистические прогнозы, например, международный эксперт Андрей Каракуц уверен, что на саммите глав стран-членов "нормандского формата" Украина и Россия озвучат позиции, которые на данный момент нарабатываются сторонами кулуарно.

Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель Встреча "нормандской четверки", архив

"Насколько я понимаю, сейчас происходят двусторонние консультации между Украиной и РФ. Хотя это идет на кулуарном уровне, но уже какие-то договоренности есть, которые и будут озвучены во время "нормандского формата", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

"Я не говорю, что будет заявлено об окончании конфликта, но скорее всего, это будут достаточно конкретные вещи: отвод войск, создание демилитаризованной зоны, будет возможность показать, что градус конфликта постепенно стихает. После этого уже можно будет говорить о политических договоренностях и выполнения именно политической части минских соглашений", – добавил международник.

По словам Каракуца, РФ скорее всего пойдет на некоторые компромиссы, которые касаются именно вопросов безопасности. Политическую же часть минских договоренностей будет выполнить сложнее, но и в этом варианте у Зеленского есть на руках все козыри, считает международник.

"Зеленский, в отличие от Порошенко, может гарантировать, что достигнутые договоренности затем будут приняты в парламенте, тут есть все политические возможности. Но еще здесь вопрос, как на это отреагирует украинское общество, тем более, если станут принимать решения, который четко будут указывать на вероятность капитуляции Украины перед Россией", – отметил он.

Впрочем, у Украины и Запада по-прежнему есть "козырь" в рукаве, благодаря которому они смогут надавить на Россию в контексте выполнения ею своих обязательств, взятых в рамках минских договоренностей.

"Если этот "козырь" будет использован в полной мере, можно добиться того, что "российские войска уберутся прочь с Донбасса", – заявил в блоге OBOZREVATEL дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Козыри, как и прежде, остаются на руках Украины и Запада. Я имею в виду санкции. Если эти санкции будут использоваться в полной мере, то Россия изменит позицию. Если они будут оставаться потенциальными и достаточно мягкими, как сейчас, то для Путина это не аргумент", – убежден он.

Владимир Путин

По мнению дипломата, в случае применения этих мер "российские войска уберутся прочь с Донбасса, за ними мгновенно убегут наемники, убийцы, насильники и весь прочий хлам".

"И там, согласно Минским договоренностям, через определенное время, под наблюдением международных структур состоятся местные выборы, но в рамках украинского законодательства, когда там будут действовать украинские политические партии, когда там будут работать украинские СМИ и так далее. Вот тогда шанс есть", – добавил он.

Встреча Зеленского и Трампа

Вероятность проведения двухсторонних переговоров между американским и украинским президентом проговаривается уже несколько месяцев. Сообщения поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора в начале августа немного добавили ясности относительно времени проведения встречи. По крайней мере в сентябре Зеленский и Трамп могут встретиться дважды.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Первой страной, где президенты смогут лично встретиться с друг другом, оказалась Польша, куда украинский и американский лидеры планируют совершить визиты по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября. Следовательно, есть большая вероятность, что лидеры Украины и США проведут первую встречу и переговоры.

Второй локацией является Нью-Йорк, где 17 сентября состоится открытие очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Есть две возможности, о которых мы знаем, когда оба президента будут в одном месте в одно время. Оба президента ожидают увидеть друг друга в обоих местах – в Польше и Нью-Йорке. Надеемся, будут другие возможности, но они пока не определены", – сказал Тейлор.

Конечно, эти два варианта не смогут заменить полноценную встречу Зеленского и Трампа в Вашингтоне, но никаких конкретных дат относительно двухсторонних переговоров не называется. Хотя представители обеих сторон надеются, что это произойдет до конца года.

Впрочем, приезд советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, как раз свидетельствует о том, что подготовка к встречи все же происходит, считает Каракуц.

"Конечно, они поговорят на тему решения конфликта на Донбассе, но еще есть энергетические вопросы, касающиеся поставок американской нефти, есть вопросы и "Северного потока-2". Есть общие оборонные интересы, в частности поставки американского оружия в Украину, разработка совместных образцов оружия, достаточно велик пласт вопросов именно по безопасности", – сказал международник.

Дональд Трамп

По его словам, риторика Трампа перед и на саммите G7, конечно не играет на руку Украине, хотя представить, что Америка пересмотрела свою международную позицию в отношении России, крайне трудно.

"Почему Трамп пытается так заигрывать с РФ? Потому что и в Кремле прекрасно понимают природу американского лидера и его характер. Россия фактически присутствует военно и дипломатически в очень важных для Штатов регионах: это и Сирия, и Венесуэла, и Ливия, там, где Путин как раз и может о чем-то договариваться с Трампом. Российский президент начинал эти конфликты понимая, что их можно на что-то променять, ведь трудно сказать, что у РФ есть большие интересы в той же Сирии", – считает Каракуц.

В этом плане Украине должна заинтересовать Трампа, и у нас есть интересные предложения.

"Зеленскому нужно показать, что Украина может выступать союзником, может выступать покупателем американских товаров, может стать хорошим направлением для американских инвестиций. Есть очень много вещей, которые можно предложить американскому бизнесу для того, чтобы он сюда заходил и получал прибыль", – объясняет международник.

К тому же, урегулирования вопроса конфликта на Донбассе станет для Трампа очень полезной демонстрацией успеха на международном уровне перед президентскими выборами в США, отметил Каракуц.

По мнению Осмоловской, от встречи Зеленского с Трампом, нам очень было бы важно вынести несколько важных месседжей.

"Для Украины важно было бы получить заверения в том, что США будут рассматривать возможность предоставить нам статус союзника вне НАТО. Затем, хотелось бы получить ясность по форматам, в которых США смогут участвовать в контексте урегулирования кризиса в украинско-российских отношений. Это может быть или возобновления консультаций в будапештском формате, или продолжение трека двустороннего сотрудничества, или возможность присоединения США к нормандскому формату. Хотя позиция США пока не предусматривает ее вхождения в любой формат", – сказала Осмоловская.

К тому же, международник отметила важность первой встречи Зеленского и Трампа, которая может произойти в Польше.

"Эта встреча очень важна в контексте того, насколько Зеленский сможет установить персональный контакт с Трампом. Также могут быть обозначены определенные темы для продолжения разговора. Если все пройдет хорошо, то можно рассчитывать на то, что в Нью-Йорке уже будет более содержательный разговор", – говорит Осмоловская.

Владимир Зеленский

Но есть и неприятный момент, который также нельзя исключать имея дело с американским лидером.

"Учитывая импульсивность Трампа, нельзя исключать неприятного развития ситуации во время встречи в Польше. Тогда американская сторона может под каким-то предлогом отменить встречу в Нью-Йорке. Но такой сценарий маловероятен", – сказала она.

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