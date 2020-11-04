Зеленский на встрече с Маркивым: вы – пример для многих

Сразу после прибытия на родину нацгвардеец Виталий Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Также во встрече приняли участие супруга Маркива Диана и глава ОПУ Андрей Ермак.

Прежде всего президент поинтересовался самочувствием нацгвардейца и подробностями пребывания в итальянской тюрьме.

"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас есть такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали" – сказал глава государства.

В ответ Маркив поблагодарил Главнокомандующего за поддержку его не только как гражданина Украины, но и военнослужащего.

Нацгвардееец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана. Он добавил, что в заключении много писал и читал, особенно изучал историю Украины.

"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости", – подчеркнул Маркив.

Президент также оценил силу духа украинского военного.

"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы – пример для многих", – подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского и Маркива в ОПУ president.gov.ua

Встреча Зеленского и Маркива в ОПУ president.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Маркив намерен привлечь к ответственности виновных в его незаконном заключении, которое продолжалось более трех лет. Он отметил, что кроме безосновательного обвинения также претерпел унижение как человек и воин.