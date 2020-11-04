Зеленский на встрече с Маркивым: вы – пример для многих
Сразу после прибытия на родину нацгвардеец Виталий Маркив встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Также во встрече приняли участие супруга Маркива Диана и глава ОПУ Андрей Ермак.
Прежде всего президент поинтересовался самочувствием нацгвардейца и подробностями пребывания в итальянской тюрьме.
"Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего – победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас есть такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали" – сказал глава государства.
В ответ Маркив поблагодарил Главнокомандующего за поддержку его не только как гражданина Украины, но и военнослужащего.
Нацгвардееец рассказал, что очень доволен решением апелляционного суда города Милана. Он добавил, что в заключении много писал и читал, особенно изучал историю Украины.
"Каждый рисунок, каждое письмо, которое мне прислали, я сохранил и привез с собой. Это решение – победа всей команды, а прежде всего – правды и справедливости", – подчеркнул Маркив.
Президент также оценил силу духа украинского военного.
"У вас высокие моральные качества, и я рад, что у нас на службе есть такие военнослужащие. Вы – пример для многих", – подчеркнул Зеленский.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Маркив намерен привлечь к ответственности виновных в его незаконном заключении, которое продолжалось более трех лет. Он отметил, что кроме безосновательного обвинения также претерпел унижение как человек и воин.