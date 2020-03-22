Лукашенко vs Зеленский: украинцы оценили эвакуацию граждан в период пандемии коронавируса

В субботу, 21 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет эвакуировать своих граждан, которые покинули государство после предупреждения о пандемии коронавируса. Украина же придерживается совершенно противоположной позиции.

Украинцы отреагировали на заявление Лукашенко двояко, некоторые поддержали лидера Беларуси, тогда как многие считают, что правильно действует в период пандемии президент Украины Владимир Зеленский(чтобы принять участие в опросе, доскролльте до конца страницы).

Под публикациями об этом решении президента Беларуси украинцы начали высказывать свое мнение. Часть людей жестко раскритиковала действия Лукашенко, назвав его "диктатором" и отметив, что такое поведение отдает "совком".

"Это потому, что за людей не переживают. Молодцы, так держать", "Совок хуже любого вируса. Ибо неизлечим", "Бросил своих граждан, а наши радуются. Для тех, кто путешествует и оказался в такой ситуации в чужой стране, поддержка государства необходима", "Какой же отец отказывается от своих детей? Какой ты президент, если отказываешься от своих людей?" – посыпались гневные комментарии в сторону Лукашенко.

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Однако немало и тех, кто поддерживает такое решение. Мол, и Владимиру Зеленскому стоило бы взять пример и прекратить массовое возвращение украинцев, которые находились на заработках или в путешествиях – чтобы уменьшить риски заражения.

Напомним, что из-за карантина в связи с коронавирусом за рубежом "застряли" около 38 тысяч человек. Еще 30 тысяч уже вернулись в Украину, Сейчас сформированы точки-хабы, из которых украинские граждане гарантированно смогут добраться обратно, этот список ежедневно обновляется на сайтах МИД и Мининфраструктуры. Только на 19 марта организовано 44 таких рейса из Европы, Египта, ОАЭ, Великобритании.

"Молодец, единственный президент, думающий о своем народе", "Видать, хорошо в школе преподавали ГО. Где карантин застал, там и остался, они сделали свой выбор", "Поехали - несите ответственность за свой выбор", "Умный мужик, Володя, учись у соседа!", – написали украинцы.

К слову, в интервью OBOZREVATEL министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как относится к призывам не возвращать украинцев домой. По его словам, общество должно поддерживать друг друга, а не отрезать. Однако он и сам обратился к тем украинцам, что остались за границей, с просьбой по возможности оставаться на местах, чтобы не подвергать опасности как себя, так и окружающих.

"Никто не может запретить гражданину Украины вернуться домой. Мы – общество, которое должно поддерживать друг друга, а не отрезать. И функция государства – помогать гражданам в трудном положении, и именно этим мы занимаемся. У меня призыв к людям: не отталкивать своих соотечественников, для них это такая же Родина, здесь их родственники и близкие, волнуются за них и хотят, чтобы они были дома. В то же время я действительно советую тем, кто оказался за границей: если есть возможность пока оставаться в стране пребывания, оставайтесь там. В условиях пандемии любое передвижение миром – это дополнительная опасность для вас, близких и окружающих", – сказал Кулеба.

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Реакция украинцев на заявление Лукашенко Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее более тысячи украинцев, которые застряли в Индонезии, попросили власть создать "реальный и доступный" маршрут эвакуации.

МИД Украины "атаковали" советами оставить наших граждан в пораженных коронавирусом регионах до конца карантина.

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