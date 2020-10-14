Зеленский – военным на Донбассе: если что не так – говорите

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Он поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.

Также Зеленский ознакомился с деятельностью Центра.

"Хочу вас поблагодарить от всех украинцев за наши жизни, за наш покой, за то, что защищаете Украину, нашу независимость, наш суверенитет", – сказал президент.

Он вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных.

"В любой день мы готовы поддержать ребят. Если чего-то не хватает, если что не так - говорите. Правда - всегда самое ценное", - отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 14 октября поздравил воинов с Днем защитника Украины и почтил память погибших во время военных действий за независимость нашего государства.