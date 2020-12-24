Зеленский во втором рождественском обращении напомнил о двух фронтах в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и призвал не забывать о людях, которые защищают украинцев на двух фронтах, – военных и медиках.

Рождественское обращение глава государства выложил в Telegram. Он назвал позитивом то, что у украинцев нет споров по поводу даты Рождества.

Зеленский отметил, что праздничное настроение в 2020 году в дефиците у всех.

"Это был год действительно больших испытаний, шокирующей пандемии и карантинов, новых экономик и существенно ограниченных коммуникаций. Но все же крайне важно попробовать отпустить тяжелые эмоции этого года, чтобы иметь чистое сердце для 2021-го", – написал президент.

Он подчеркнул, что зимние праздники традиционно для нашего народа, как и для многих других, стали временем для семейного общения.

"Мы часто в повседневной погоне уделяем максимум внимания всем, только не родным. Это неправильно. Именно сейчас действительно нужно остановиться и провести хотя бы несколько дней с наиболее близкими. Зимние праздники – время для семьи и рождественской сказки", - заявил Зеленский.

Он также призвал помнить о людях, которые даже в это особое время просто не могут отступить от выполнения своих задач ни на день.

"Это мужчины и женщины в наших Вооруженных силах. И медицинские работники, которые защищают нас на втором фронте – ковидном. Украина всегда будет благодарна каждому своему защитнику", – подчеркнул глава государства.

Президент поздравил украинцев с Рождеством Telegram Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, христиан западного обряда, с Рождеством Христовым. Он пожелал веселых и здоровых праздников.