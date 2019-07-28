Зеленский внезапно "переименовал" Днепропетровскую область: фото нового конфуза

Президент Украины Владимир Зеленский в своем посте назвал область Днепровской вместо Днепропетровской.

Публикация была обнародована на его официальной странице в Facebook и посвящена скандалу вокруг начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховери.

"В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки умолчать историю о задержании патрульных, которые остановили за нарушение авто начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховерю, видео с подробностями инцидента появилось в соцсетях и СМИ", – написал Зеленский.

Владимир Зеленский Facebook Владимир Зеленский

За более чем 20 часов с момента публикации написание названия области так и не отредактировали. Не заметили этого и комментаторы поста, которые высказывали свою точку зрения о произошедшем.

Как писал OBOZREVATEL, после переименования Днепропетровска в Днепр встал вопрос нового названия и для области.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

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