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Зеленский внезапно "переименовал" Днепропетровскую область: фото нового конфуза

13.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в своем посте назвал область Днепровской вместо Днепропетровской.

Публикация была обнародована на его официальной странице в Facebook и посвящена скандалу вокруг начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховери.

"В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки умолчать историю о задержании патрульных, которые остановили за нарушение авто начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховерю, видео с подробностями инцидента появилось в соцсетях и СМИ", – написал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook Владимир Зеленский

За более чем 20 часов с момента публикации написание названия области так и не отредактировали. Не заметили этого и комментаторы поста, которые высказывали свою точку зрения о произошедшем.

Зеленский внезапно "переименовал" Днепропетровскую область: фото нового конфуза

Как писал OBOZREVATEL, после переименования Днепропетровска в Днепр встал вопрос нового названия и для области.

7 февраля Верховная Рада Украины приняла решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

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Место
Украина
Тег
Владимир Зеленский
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
дурак...что с него взять
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Это не самая большая проблема Украины область неправильно назвал
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
А название страны, квартальным которой он является, он знает? Точно?
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