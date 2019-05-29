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Зеленский вернул Саакашвили гражданство: появилась реакция украинцев

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Многие украинцы положительно отнеслись к решению президента Владимира Зеленского вернуть гражданство экс-главе Грузии Михеилу Саакашвили.

Об этом стало известно по результатам опроса OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 41 тысячи читателей.

Решительно против такого поступка главы государства выступили лишь 14% респондентов, которые заявили, что Саакашвили "получил гражданство обманом".

36% считают, что Зеленский поступил правильно, поскольку экс-главу Одесской ОГА "лишили украинского паспорта незаконно".

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Зеленский вернул Саакашвили гражданство

Зеленский вернул Саакашвили гражданство

obozrevatel

При этом 39% ответили, что "лучше бы президент дал гражданство тем, кто реально достоин".

Еще 11% указали, что "это прецедент и теперь в Украину начнут возвращаться все изгнанники".

Зеленский вернул Саакашвили гражданство: появилась реакция украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Саакашвили вернулся в Украину и пообщался с журналистами, поделившись планами на будущее.

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Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
паспортГражданство
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Куни Чан
Куни Чан
Михо медийный таран, он разнесет этих барыг)))
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Куни Чан, куни, хто разнесет? шо он может, он показал 09.08.08!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
очень хорошо! песня в исполнении этого чмо "Барыыыгггиии" должна звучать вечно!
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