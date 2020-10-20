Зеленский об амнистии на Донбассе: коснется не всех

Амнистия на Донбассе коснется не всех, а только тех граждан, на чьих руках нет крови.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в послании к Верховной Раде Украины 20 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Страшное слово" амнистия" – не обо всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. Им нужен четкий сигнал – не стоит бояться, достойное будущее – только с Украиной", – подчеркнул он.

Президент добавил, что все украинцы должны понимать, что будет после освобождения и возвращения оккупированных территорий.

"Мы начнем безопасную реинтеграцию... Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего – об ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщил OBOZREVATEL, вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что амнистию на Донбассе проводить будут, и этого не надо бояться.