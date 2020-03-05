Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинцами в Полтаве после рабочего визита.

Офис главы государства вечером 5 марта опубликовал видео, на котором Зеленский в сопровождении своих охранников вышел к людям, которые ждали встречи с ним.

На коротком видео видно, как украинцы, среди которых много молодежи, просят президента сделать с ним фото. Некоторые приходили, чтобы пожать руку и выразить доброжелательные пожелания.

"Президент Украины Владимир Зеленский благодарит полтавчан за теплый прием и гостеприимство!" – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Новых Санжарах Полтавской области 5 марта закончился двухнедельный карантин у граждан, которых 20 февраля эвакуировали из-за коронавируса из Китая. При этом на Полтавщину с рабочим визитом, а также чтобы встретить выписанных пациентов из санатория Нацгвардии, прибыл президент Владимир Зеленский.

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