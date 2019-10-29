'А семки?' Трапеза Зеленского в Мариуполе попала на видео

Президента Украины Владимира Зеленского, который во вторник, 29 октября, посетил инвестиционный форум в Мариуполе, угощали местной халвой и фермерскими кисломолочными продуктами.

Соответствующее видео со встречи главы государства и премьер-министра Алексея Гончарука с представителями бизнеса опубликовало в YouTube "Громадське ТБ Донбасу" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Предприниматели рассказали Зеленскому о проектах и предложили попробовать свои продукты. В начале президенту предложили крем-халву, которую подают в стаканчиках. Он высоко оценил вкусовые качества сладости.

Трапеза Зеленского в Мариуполе попала на видео Скриншот из видео

Далее президенту преподнесли козий сыр и кефир. "Бомба!" – отреагировал Зеленский. Он спросил у членов своей делегации, можно ли найти средства для развития этого бизнеса.

"Лохо-халва", "Ого, сколько охраны у бубочки", "Та неужели в стране нечем заняться, кроме как пиаром с козами и их молоком?", "А что никто семками не угостил?", "Зеленский, люди мира хотят", – отреагировали в комментариях украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе по приезду Зеленского устроили массовые протесты. Активисты принесли розовый гроб и баннеры "Я не лох!"

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