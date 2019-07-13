Зеленский в красных шортах засветился на пляже в Одессе. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в красных шортах искупался в Черном море в Одессе.
Его сопровождал глава Офиса президента Андрей Богдан, сообщила пресс-служба на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).
"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", – говорится в подписи к видео.
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Владимир Зеленский в Одессе
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе Зеленский разгромил работу порта и обратился к Труханову.
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