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Зеленский в красных шортах засветился на пляже в Одессе. Видео

2.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в красных шортах искупался в Черном море в Одессе.

Его сопровождал глава Офиса президента Андрей Богдан, сообщила пресс-служба на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", – говорится в подписи к видео.

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

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Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Владимир Зеленский в Одессе

Владимир Зеленский в Одессе

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе Зеленский разгромил работу порта и обратился к Труханову.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина Одесса
Тег
Офис президента
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