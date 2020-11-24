Зеленский уволил главу Хмельницкой ОГА и нашел ему замену
Дмитрий Габинет возглавлял облгосадминистрацию с 21 ноября 2019 года
Ушел с должности по собственному желанию
Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности главу Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрия Габинета.
Соответствующий указ №510/2020 обнародовала пресс-служба главы государства 24 ноября. Чиновник уволен согласно поданному им заявлению, говорится в документе.
Указом №511/2020 за эту же дату исполнение обязанностей председателя Хмельницкой ОГА временно возложены на первого заместителя Габинета Романа Примуша.
Родился 18 сентября 1985 года.
Имеет высшее образование: в 2008-м году закончил Хмельницкий университет управления и права, в 2010-м – магистратуру Хмельницкого университета управления и права (правоведение, юрист).
Присягу госслужащего принял 16 марта 2010 года.
Работал в Хмельницком областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины на разных должностях.
В 2019-2020 гг. был директором Агентства регионального развития.
С 9-го января 2020-го занимал должность первого заместителя председателя ОГА.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Зеленский назначил Василия Хому новым главой Сумской ОГА. 54-летний Хома – бывший "афганец". По специальности – юрист. Был заместителем глав Харьковской ОГА – сначала Михаила Добкина, затем Игоря Балуты. С 2010 года возглавлял аппарат облгосадминистрации, занимал должность заместителя главы харьковской организации "Партии регионов". Уволился в 2014 году. Является конечным бенефициаром ООО "Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции".