Зеленский уволил "фанатку" российских соцсетей Слядневу из СВР

Общество 10:11, 26.06.2020 Обновлено: 10:38, 26.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Соответствующие документы были обнародованы на сайте президента. Указом №247/2020 с должности уволили Слядневу Екатерину Анатольевну.

"Уволить Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", – сказано в указе №250/2020.

Указ президента об увольнении Слядневой
(Официальное интернет-представительство президента Украины)

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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