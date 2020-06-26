Зеленский уволил "фанатку" российских соцсетей Слядневу из СВР
Зеленский уволил Екатерину Слядневу из СВР
Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки Украины (СВР).
Соответствующие указы были обнародованы на сайте президента. Указом №247/2020 с должности уволили Слядневу Екатерину Анатольевну.
"Уволить Трегубенко Сергея Семеновичка с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", – сказано в указе №250/2020.
Указ президента об увольнении Слядневой (Официальное интернет-представительство президента Украины)
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Новоназначенная заместитель главы внешней разведки Екатерина Сляднева активно пользуется своими аккаунтами в запрещенных российских соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".
Екатерина Сляднева на своих страницах в российских соцсетях состоит в группах знакомств с иностранцами, а также в сообществе "Коммунизм – это модно".