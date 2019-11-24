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24 ноября • обновлено в 17:31
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"Не до улыбок!" Зеленский расстроил украинцев новым фото из спортзала

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новую фотографию, сделанную в спортзале.

Снимком он поделился на своей странице в Instagram в воскресенье, 24 ноября. Политик пожелал украинцам здоровья и хорошего "монинга".

"Утро. Мы. Спорт", – написал украинский лидер. Спустя 5 часов после публикации пост Зеленского собрал более 755 тысяч лайков.

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Иллюстрация. Владимир Зеленский

Иллюстрация. Владимир Зеленский

instagram.com/zelenskiy_official

Многие пользователи сети позитивно отреагировали на снимок. "Уважение такому человеку!" – написал один из комментаторов.

Однако, некоторые подписчики высказали недовольство. "Где обещанные посадки?" "Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?" "А нам не до смеха не до улыбок", – пишут в сети.

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Комментарии пользователей

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как президент Владимир Зеленский встретил в Очакове возвращенные Россией корабли.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
фотографии политика
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