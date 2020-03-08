Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем и признался им в любви.

На странице в Facebook глава государства вспомнил о своем детстве, когда 8 марта "мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги".

"Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", – написал Зеленский.

Закончил свое поздравление президент словами: "Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются".

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