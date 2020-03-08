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8 марта • обновлено в 12:56
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Зеленский трогательно поздравил женщин с 8 марта

1.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем и признался им в любви.

На странице в Facebook глава государства вспомнил о своем детстве, когда 8 марта "мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги".

"Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", – написал Зеленский.

Закончил свое поздравление президент словами: "Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются".

Ранее OBOZREVATEL собрал интересные факты о запретах и ограничениях для женщин в разных странах мира. Как оказалось, даже в развитых и относительно богатых государствах есть достаточно вполне законных ограничений для женщин.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Зе позволяет себе сексизм и нарушение равенства полов - мужчин он не поздравлял с международным днём отца. Он не должен был поздравлять женщин т к это подчеркивает их пол. Где феминистки?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети высмеяли зеленского как Путина или нет?
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