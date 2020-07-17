Зеленский тоже ностальгирует

Не оглядывайся.

Ты, наверное, замечал, что когда возвращаешься в город своего детства, или через много лет встречаешь свою первую школьную любовь, то нередко разочаровываешься? Потому что то, что тебе казалось великолепным когда-то - по прошествии лет таковым уже не кажется. Потому что ты стал другим. И они стали другими.

Однажды, когда я вернусь в Донецк и со стаканчиком кофе пройдусь по набережной Кальмиуса, я знаю, что впечатления уже не будут теми, какие были у меня в свой первый приезд в этот город. Я замечу все – каждую мелочь. Все, что изменилось, что казалось красивым, а теперь пришло в упадок. Все, что выглядело мотивирующим, а теперь напоминает совок.

Собственно, и СССР не подлежит восстановлению, разве что может быть пародия. Это когда ты стоишь в очереди за картошкой на центральной великолепной улице мегаполиса, и там нет и капли того великолепия, к которому ты привык за последние годы. Там есть ржавый трамвай, лотки с овощами, унылые люди и ты. Тебе не 18, когда на все неудобства плевать, а серость для тебя незаметна. Тебе за 60, может быть, и ты стоишь в той же очереди, за картошкой, и ржавый трамвай стучит колесами совсем рядом с тобой. Романтика?

Вот так пытаются манипулировать те, кто забрасывают видео в Ютуб с ностальгией про совок. Есть у нас в Харькове такая площадь, которую все помнят, как имени Розы Люксембург. Вот на этом видео я и увидела лотки с картошкой, и серых уставших людей. В самом центре великолепного сегодня города. Наложили веселую музыку и подписали "а помнишь?.." С придыханием. Я ужаснулась.

Так вот, ближе к нашим реалиям. Зе тоже ностальгирует. И "околоЗе" – тоже ностальгируют. По временам, когда с Россией можно было клепать совместные проекты и зарабатывать НЕсмешные деньги. Вообще-то это все потихоньку возобновляется, такие проекты делаются, на наш рынок россияне возвращаются. Но как бы ни казалось все плачевно - так или иначе возврата назад уже никогда не будет. Это невозможно. Никогда. Запомните. Потому что клоуны стареют, а часть адекватных людей только преисполняется силой. Шаг за шагом, мы становимся другими. Неизбежные изменения происходят и в нас самих, и в нашем окружении, и те мы, какими мы стали, уже никогда не впишутся в ностальгическую унылую картинку с колбасой по 2.20. Образно говоря.

Может, и есть персонажи, не меняющиеся совершенно, или идущие в обратную сторону, back to USSR, но мне некогда их жалеть.

Дел много.