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18 марта • обновлено в 20:27
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Зеленский: страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь

5.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал верить лишь официальной статистике относительно коронавируса и мер по борьбе с инфекцией.

С таким призывом он выступил вечером в среду, 18 марта, в своем новом видеообращении. Президент отметил, что "вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе".

"Однако очень быстро распространяются фейки относительно него. Поэтому подчеркиваю: страшилки о 400 тысячах больных коронавирусом в Украине – ложь. Поэтому призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации – официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады и Офиса президента Украины", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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семенов Александр
семенов Александр
Ну "славаукрайини" ... успокоил
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Порохоботы умножили полудохлого Яйценюха на 300. Кстати как там этот ж?д стеностроитель?)))))))))))
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