Зеленский сравнил Украину с цирком из-за коронавируса

Президент Владимир Зеленский, говоря о борьбе с коронавирусом, сравнил Украину с куполом цирка, под которым балансирует гимнаст.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, перевод которого опубликован на сайте главы государства. Комментируя решение открыть границу с другими странами, Зеленский отметил, что никто не знает, каким будет финал битвы с COVID-19.

"Все, что мы можем, и все, что мы делаем, – это удержание баланса. Мы – как гимнаст-канатоходец под куполом цирка, который идет и держит равновесие, чтобы не упасть. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний, а значит – и большого количества летальных случаев", – рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас "жизнь в Украине восстанавливается".

"Мы открываем некоторые вещи, связанные с малым и средним бизнесом, открываем парки, где могут быть летние кафе, но у нас запрещено сидеть в помещении кафе, где есть большое скопление людей. Мы открываем парикмахерские, спортивные залы, но без массовых скоплений..." – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Украине снизился суточный прирост больных COVID-19. Однако в стране уже более 37 тысяч случаев заболевания.