Иногда в политике нельзя принять оптимальное решение, и жертвы неизбежны, и утрата доверия, и раскол.

Владимир Зеленский провел обмен пленных, и спас этим поступком многих достойных людей, и многие за это его всегда будут уважать. Сегодня в 19.30 в аэропорту Борисполь мы встречаем многих наших героев.

Но при этом Зеленский уничтожил справедливость в расследовании самого главного преступления в государстве - дела о Майдане, и выдачу "Беркута" без вынесения приговора многие люди тоже никогда не простят. И ответственность с Зеленского этот обмен не снимает - а наоборот усиливает. "Сливать" дела Майдана общество не позволит, а именно это и происходит. А значит повторение Майдана возможно и сейчас.

И оба этих тезиса абсолютно верны. Так бывает.

Нас шантажирует террористическая страна, для которой жизни людей - разменная монета, и которая убивает без закона и без соблюдения всяких прав. Солдат 53-й бригады Роман Беспалый попал в плен в мае 2019-го - и россияне его убили в плену, вернув искалеченное тело с формулировкой "самоубийство". Спасение своих - необходимо.

Но Украина возвращает далеко не всех. Это не обмен всех на всех. Из более чем 320 заложников, удалось освободить 12 военных и 64 гражданских. Среди гражданских - много случайных людей, схваченных специально под обмен для количества. Вместе с тем, в категории гражданских есть и участники боевых действий - агенты Службы безопасности, захваченные в плен в ходе работы на оккупированной территории, принадлежность которых мы не могли ранее признавать.

Надо отметить, что и для врага решение было не простым. Украина сумела добиться возвращения ряда наших диверсантов.

4-го февраля 2017-го года майор Сергей Иванчук, начальник инженерной службы 8-го полка сил специальных операций и сержант Иван Деев в центре Луганска подорвали машину "начальника народной милиции ЛНР", фактически заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Олега Анащенко. Анащенко - позывной "Спец", был одним из ключевых "силовиков" в Луганске, командовал отрядом наемников, который в феврале 15-го первым прорвался в Дебальцево, пользовался большим доверием российского командования. Это была важная цель. Иванчука и Деева зверски пытали - их приговорили к 25 годам тюрьмы, но, понятное дело, что живыми бы они оттуда никогда не вышли.

Игорь Кулиш - житель Горловки, в списках проходит как гражданский, а на самом деле это доброволец, с 2014-го года участвовал в целом ряде боевых операций на оккупированной территории, совместно со Службой безопасности Украины. 12 июля 2016-го года по заданию СБУ вместе с товарищем Алексеем Голиковым Кулиш организовал подрыв российского полковника, командира 3-й мотострелковой бригады ВС РФ. К сожалению, в результате определенных ошибок при планировании операции, их раскрыли. Алексея Голикова удалось обменять в декабре 2017-го, Кулиша отдавать противник не хотел. Пытки, издевательства - просто так его бы не выпустили.

Есть освобождения знаковые, которых ждали много лет.

Танкист 1-й танковой бригады Богдан Пантюшенко - попал в плен в ходе атаки на Путиловский мост в поселке Спартак 18-го января 2015-го. Враг не хотел отдавать Богдана - он отважно держался в плену, его не удалось сломать. Его долгое время пытали, издевались, Богдан из аэропорта сразу поедет в госпиталь, россияне его серьезно искалечили. Пантюшенко в плену дольше всех.

Спецназовцы 3-го полка Сергей Глондар и Александр Кориньков. Попали в плен 15-го февраля 2015-го года в Дебальцево при сопровождении конвоя, командир группы Юрий Бутусов погиб в этом бою.

Безусловно, теперь обязанность президента - уделить внимание освобожденным. И уделить внимание расследованию преступлений на Майдане - потому что на данный момент генпрокурор Руслан Рябошапка разгромил управление спецрасследований, которое занималось делами Майдана, и эффективность дальнейшего расследования под большим вопросом. Президент и генпрокурор должны встретиться и объясниться с семьями героев Небесной сотни. Требование справедливости по данному делу никуда не исчезло.

Новости Скандал с приостановкой выплат по незащищенным статьям госбюджета

И важно - в Украине по сути исчерпан обменный фонд, который был накоплен за предыдущие годы при Порошенко. И теперь новому президенту надо это фонд пополнять. В плену в РФ, в Крыму и на Донбассе остается еще не менее 250 человек, и российские спецслужбы активно проводят новые задержания. Украина должна проводить свои спецоперации по похищению ценных для Путина граждан РФ, офицеров, которых Путин готов быстро менять. Это самый логичный путь вернуть всех своих. И принятие таких решений это также ответственность Владимира Зеленского.

А сегодня еду встречать освобожденных в аэропорт, будем делать с ними интервью.

Сегодня не день фанфар, это не победа. Война продолжается и в действиях государства власти создают много рисков, которые государство раскачивают. А Россия использует ситуацию и продолжает давить нас на всех фронтах. Время удачных ходов для Зеленского прошло - пора создавать стратегии, частными решениями в войне и во власти не выстоять.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram