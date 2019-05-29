ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Зеленский созывает первое заседание СНБО: подробности

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны после смертельной трагедии на шахте во Львовской области.

Такое решение он принял после встречи с родственниками погибших горняков, передает пресс-служба главы государства. Ориентировочно заседание пройдет в пятницу, 31 мая.

"Случилось большое горе – мы потеряли двоих людей. Мы сегодня услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", – сказал Зеленский.

Новости
"Это вызов": Данилюк назвал главную цель работы в СНБО
Зеленский посетил Львовскую область

Зеленский посетил Львовскую область

president.gov.ua

Президент подчеркнул, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса, а также сообщил о решении выделить родственникам по 100 тысяч гривен.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", – подчеркнул глава государства.

Зеленский посетил Львовскую область

Зеленский посетил Львовскую область

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подписал экстренный указ из-за резкого ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, что привело к подтоплению тысяч жилых домов и домохозяйств.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаЛьвов
Теги
СНБОшахты
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
9
Смешно
4
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Какое отношение трагическая авария на шахте имеет к национальной безопасности и обороне?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

op-