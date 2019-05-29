Зеленский созывает первое заседание СНБО: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны после смертельной трагедии на шахте во Львовской области.

Такое решение он принял после встречи с родственниками погибших горняков, передает пресс-служба главы государства. Ориентировочно заседание пройдет в пятницу, 31 мая.

"Случилось большое горе – мы потеряли двоих людей. Мы сегодня услышали о проблемах относительно условий труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", – сказал Зеленский.

Зеленский посетил Львовскую область president.gov.ua

Президент подчеркнул, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса, а также сообщил о решении выделить родственникам по 100 тысяч гривен.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", – подчеркнул глава государства.

Зеленский посетил Львовскую область president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подписал экстренный указ из-за резкого ухудшения погодных условий в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, что привело к подтоплению тысяч жилых домов и домохозяйств.

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