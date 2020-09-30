В Украине появился новый орган для социальной защиты населения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №415/2020 о создании Совета социального развития регионов.

Как отмечается в документе, обнародованном на сайте Офиса президента, Совет создан с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти. Также орган должен способствовать налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту.

Этим же указом глава государства утвердил Положение о Совете социального развития регионов.

"Согласно документу, Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, задача которого – системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения и наработки по его результатам и внесение на рассмотрение главы государства предложений относительно возможных путей решения проблемных вопросов, подготовка законопроектов для их решения, выработки предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг лицам / семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта", – пояснили в пресс-службе ОП.

Совет, согласно положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.

"Его решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос председателя Совета является решающим. По результатам заседания оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета", – добавили на Банковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уволил Фокина с ТКГ после ряда скандальных заявлений.