Переговоры в минском формате будут проходить в начале каждой недели в видеоформате.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что встречи теперь будут проводиться независимо от желания сторон.

"У нас, к сожалению, пока продолжается война в Донбассе. Кстати, сейчас мы договорились, что переговоры в минском формате у нас будут проходить независимо от того хотят люди встречаться или нет. Через две недели соберутся, или через месяц. Сейчас в начале каждую неделю у нас проходит "видеоминск". Мы идем вперед, только это нас приближает к решению этого глобального вопроса", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой из плена на оккупированных территориях Донбасса.