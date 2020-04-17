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17 апреля • обновлено в 22:13
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Зеленский сообщил о новых договоренностях по переговорам в Минске

2.8т
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Переговоры в минском формате будут проходить в начале каждой недели в видеоформате.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что встречи теперь будут проводиться независимо от желания сторон.

"У нас, к сожалению, пока продолжается война в Донбассе. Кстати, сейчас мы договорились, что переговоры в минском формате у нас будут проходить независимо от того хотят люди встречаться или нет. Через две недели соберутся, или через месяц. Сейчас в начале каждую неделю у нас проходит "видеоминск". Мы идем вперед, только это нас приближает к решению этого глобального вопроса", – сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет бороться, пока каждый украинец не вернется домой из плена на оккупированных территориях Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
переговоры по Донбассу
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
А щоб ти здох.
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