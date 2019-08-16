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Зеленский собирает массовку на День Независимости: обнародован документ

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Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в областные госадминистрации с просьбой прислать своих представителей на празднование Дня Независимости 24 августа в Киеве.

Копию соответствующего письма с рекомендациями опубликовало "Еспресо".

Отмечается, что поездки из регионов будут финансироваться за счет областных и местных бюджетов.

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Письмо в ОГА

Еспресо

Приехать работники медицины образования и представители общественности должны будут 22-23 августа, чтобы поучаствовать в генеральной репетиции, следовательно им оплатят три дня пребывания в столице.

Зеленский собирает массовку на День Независимости

Зеленский собирает массовку на День Независимости

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа на аэродроме завода "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция шествия ко Дню Независимости Украины, инициированного Зеленским.

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Тема
День Независимости
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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