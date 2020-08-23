Зеленский с известными украинцами поздравил с Днем Государственного флага. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа поздравил граждан с Днем Государственного флага.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook. В ролике также снялись украинские звезды, в частности, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, певица Руслана, военные, медики и другие граждане (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это – синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета Украинского государства. Цвета украинской души", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что флаг Украины всегда сопровождает граждан в исторические для страны моменты: когда его 24 августа 1991 года внесли в парламент, когда победно поднимали на Олимпийских играх, когда развернул в космосе Леонид Каденюк, когда воины освобождали города и села в Донецкой и Луганской областях.

"Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна или повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто в душе попросите у Бога процветания для нашей страны... С Днем Государственного флага!" – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Государственного флага Украины отмечается ежегодно 23 августа, накануне Дня Независимости. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 2004 году.