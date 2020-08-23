Зеленский со звездами поздравил украинцев с Днем Государственного Флага. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Государственного Флага, опубликовав ролик со звездами.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это – синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета Украинского государства. Цвета украинской души", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что флаг Украины всегда сопровождает граждан в исторические для страны моменты: когда его 24 августа 1991 года внесли в парламент, когда победно поднимали на Олимпийских играх, когда развернул в космосе Леонид Каденюк, когда воины освобождали города и села в Донецкой и Луганской областях.

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