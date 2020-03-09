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9 марта • обновлено в 22:28
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Зеленский сказал, за что воюет Украина, вспомнив слова Черчилля

10.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с мощным заявлением о войне с Россией.

На вручении Национальной премии имени Тараса Шевченко в понедельник, 9 марта, Зеленский высоко оценил роль культуры в жизни общества.

"Что государство должно делать для культуры? Я хочу рассказать очень короткую историю. В годы Второй мировой войны один из министров правительства Черчилля предложил ему увеличить расходы на оборону, уменьшив расходы на культуры. На что Уинстон Черчилль ответил: "А за что мы тогда воюем?"

Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство. Культура – это и есть наш народ. Слава Украине!" – сказал президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Как писал OBOZREVATEL, недавно Зеленский дал интервью изданию The Guardian, вызвав ажиотаж из-за того, какую версию опубликовал Офис президента.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Так в англии великая история ,богатая культура.А у caлоедов в истории предательство и в культуре на колени перед панами падать! так что ваш шут который обманул 70 с лишним процентов своих изберателей ,прокукорекал в пустую.caло в xapю
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Serov Oleg
Serov Oleg
клоун.....в натуре...
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