Президент Украины Владимир Зеленский выступил с мощным заявлением о войне с Россией.

На вручении Национальной премии имени Тараса Шевченко в понедельник, 9 марта, Зеленский высоко оценил роль культуры в жизни общества.

"Что государство должно делать для культуры? Я хочу рассказать очень короткую историю. В годы Второй мировой войны один из министров правительства Черчилля предложил ему увеличить расходы на оборону, уменьшив расходы на культуры. На что Уинстон Черчилль ответил: "А за что мы тогда воюем?"

Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство. Культура – это и есть наш народ. Слава Украине!" – сказал президент.

Владимир Зеленский скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно Зеленский дал интервью изданию The Guardian, вызвав ажиотаж из-за того, какую версию опубликовал Офис президента.

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