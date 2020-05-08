В связи с карантином в Украине пока рано говорить об открытии контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область 8 мая, передает "РБК-Украина".

Зеленский сказал, что будет с КПВВ на Донбассе Офис президента

Глава государства уточнил, что сроки открытия связаны с карантинными мерами в стране.

"Я вам скажу откровенно, сейчас о сроках мне трудно говорить, потому что сроки связаны с карантинными мерами, которые проходят в нашей стране", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что "и Станица Луганская, и Золотое – это все наша страна, поэтому это пока вся информация по поводу КПВВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 8 мая с рабочей поездкой прибыл в Луганскую область.

Он посетил поселок Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией. В День памяти и примирения глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Украина – освободителям".

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