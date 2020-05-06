"Нас смотрят дети, не могу сказать всех слов!" Зеленский пригрозил чиновникам увольнением из-за медиков

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил глав ОГА об ответственности, если они не погасят задолженность по зарплатам перед врачами, которые борются с коронавирусом.

Об этом глава страны сказал в обращении к народу, которое записал в среду, 6 мая. Ролик был опубликован его пресс-службой (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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"Еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако в отдельных областях эти средства не были выплачены.

Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили отдельные чиновники на местах", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такое отношение к врачам недопустимо, и поручил всем главам областных государственных администраций в ближайшие дни погасить задолженности. Чиновников, которых этого не сделают, по словам Зеленского, "лишат зарплат, а может и должностей".

Добавим: в своем обращении президент раскритиковал отдельных украинских политиков, заявив, что в них сидит вирус "хитровыделанности".

Как писал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что задержка выплат 300% мартовского оклада украинским медикам, которые работают с больными коронавирусом, связана с ошибками в расчетах местной власти.

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