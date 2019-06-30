"Зеленский сделал рассылку в Viber": Щур пошутил над кандидатами от "Слуги народа"

Комедийный украинский ведущий Майкл Щур едко пошутил о кандидатах в депутаты от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

В программе #@)₴?$0 журналист (настоящее имя Роман Винтонив) обратил внимание на то, что среди списков политсилы много комиков и шоуменов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Кажется, в команде нового президента настолько не хватает людей, что Зеленский просто сделал рассылку в Viber всем своим контактам", – с иронией сказал он.

"И давайте молиться, чтобы в его телефонной книге было немного номеров, подписанных: "Не отвечать", "Какое Пукало", "Вальжанна-астролог" и "Николай Тищенко", – добавил соведущий Витонива.

К примеру, кандидат от "Слуги народа", украинский комик Сергей Сивохо, который баллотируется в Раду по 49 мажоритарному округу, будет соревноваться с регионалом, главой политсовета партии "Оппозиционный блок" Борисом Колесниковым.

Скрин видео

Ведущие пошутили, что после выборов у телеканала "Рада" есть все шансы стать более популярным, чем развлекательные ресурсы.

Напомним, ранее политическая партия "Слуга народа" опубликовала список мажоритарных кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году.

Как писал OBOZREVATEL, до этого Майкл Щур в своей программе высмеял украинского музыканта, кандидата в депутаты Святослава Вакарчука.

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