Зеленский "сделал" Путина в Париже, "дедушка кукожился", ноги танцевали – Кошевой

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что во время первой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на Нормандском саммите в Париже президент РФ откровенно нервничал.

На вопрос о том, смог бы Зеленский ударить Путина, Кошевой ответил, что, вероятнее всего, нет, поскольку это не позволил бы этикет, однако он "заставил дедушку (Путина – Ред.) понервничать", пояснил он в эфире программы "БАЦМАН", передает "ГОРДОН".

" Но я так понимаю, что есть – как это называется? – политика какая-то, этикета... Протокол какой-то есть. Но если ты заметила, то он заставил понервничать дедушку. Ты же видишь, что дедушка кукожился немножко", – сказал Кошевой.

Он напомнил, что Путин во время саммита был очень зол – его выдавали нервные движения ног под столом.

"Дедушка кукожился, и мне казалось, что у него слетят туфли с ног. Потому что я бы на месте видеоредакторов и видеооператоров столик бы снимал чуть-чуть выше, по грудь, а не чтобы было видно подстольные танцы двух ног", – добавил Кошевой.

По его убеждению, после встречи в Нормандском формате, Путин зауважал зеленского.

"Это же все говорят о том, что "вот мальчик пришел, что с него взять?" Да не такой уж, собственно, мальчик. Посмотрим", – сказал Кошевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой предположил, что Зеленский знает, что происходит в его окружении и, возможно, у него есть дальнейший план действий.