Зеленский открыл карусель под ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили праздничный городок "Николай принимает друзей", который будет работать возле Офиса главы государства во время новогодних праздников.

Об этом сообщила пресс-служба президента. Гостей, собравшихся на площади у ОП, поздравили с наступающими праздниками артисты, исполнив "Щедрик".

Святой Николай зажег на елке праздничные огни.

Зеленский напомнил, что возле его офиса уже второй год подряд устраивают праздничные мероприятия и это стало приятной традицией.

Он выразил надежду, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей

Первая леди поделилась историей создания игрушек, которыми украшена центральная елка площади.

"В этом году елка необычная. Она украшена игрушками, эскизы для которых нарисовали дети с особыми образовательными потребностями", – рассказала Зеленская.

Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного города. Супруги приобрели несколько новогодних сувениров и попробовали глинтвейн.

Святой Николай поздравил всех с праздником. president.gov.ua

Площадка "Николай принимает друзей" будет работать все время новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На его территории расположена каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка.

Святой Николай зажег на елке праздничные огни. president.gov.ua

Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно. В резиденции Святого Николая дети смогут написать и отправить письмо доброму волшебнику.

Елена Зеленская попробовала глинтвейн. president.gov.ua

Площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей пообещали регулироваться при входе.

Площадка будет работать все праздники.

Возле ОП установили елку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве перед Офисом президента на улице Банковой начали обустройство праздничной новогодней зоны. Здесь уже установили живую новогоднюю елку.