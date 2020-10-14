Зеленский с Ермаком пообедали в зоне ООС: фото с военными без тарелок вызвало волну недоумения

Во время рабочей поездки в Донецкую область 14 октября президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообедали с военными.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ОП. На снимке видно, что тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

Президент и глава его офиса едят из глубоких одноразовых тарелок. Также на мелких тарелках лежит хлеб, овощи, мясная нарезка.

"Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", – сказал Зеленский военнослужащим.

Фотография разлетелась по сети и вызвала острые комментарии у украинцев. Пользователи также выложили фотожабы по поводу мероприятия.

Тарелки есть только у Зеленского и Ермака Twitter

А где компот? Twitter

Фотожаба Алексея Голобуцкого Telegram Алексея Голобуцкого

Обед с пятачком Twitter Останній реченець

Twitter

Благодарен каждому из вас Twitter

Едят только Зеленский и Ермак Facebook

Ермак и Зеленский не дождались, когда принесут остальным Facebook

Позже пресс-служба президента выложила еще одно фото с обеда Зеленского с военными. На нем видно, что тарелки появились и у некоторых военнослужащих.

Однако, как заметили украинцы, остается неприятным фактом, что главнокомандующий начал принимать пищу, не дождавшись, когда еду принесут остальным участникам обеда.

Военным принесли тарелки Facebook Сергея Лещенко

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Он поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.