Зеленский с Ермаком пообедали в зоне ООС: фото с военными без тарелок вызвало волну недоумения

Во время рабочей поездки в Донецкую область 14 октября президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообедали с военными.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ОП. На снимке видно, что тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

Президент и глава его офиса едят из глубоких одноразовых тарелок. Также на мелких тарелках лежит хлеб, овощи, мясная нарезка.

"Благодарен каждому из вас. Вы делаете большое дело, за которое будут благодарны все поколения украинцев, – возвращаете нашу землю обратно. Верю в нашу общую победу над врагом", – сказал Зеленский военнослужащим.

Фотография вызвала острые комментарии в сети. Пользователи также выложили фотожабы по поводу мероприятия.

Позже экс-нардеп Сергей Лещенко выложил в Facebook еще одно фото с обеда Зеленского с военными. На нем видно, что тарелки появились и у некоторых военнослужащих.

Однако остается фактом, что президент и глава ОП начали принимать пищу, не дождавшись, когда еду принесут остальным участникам обеда.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Он поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.