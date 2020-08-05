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Зеленский решил за свои деньги помочь с памятником Каденюку

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Общество
1,2 т.
Зеленский пообещал внести личные средства на памятник первому украинскому космонавту Каденюку

Зеленский пообещал внести личные средства на памятник первому украинскому космонавту Каденюку.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести личные средства в благотворительный фонд на установку памятника первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Через два года после смерти Героя Украины на его могиле все еще нет обустроенного памятника.

В сообщении отметили, что 28 января, в день рождения космонавта, Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала. Однако имеющийся в действующем законодательстве механизм является достаточно сложным и забюрократизированным, а значит, может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет. Президент считает, что такой путь не подходит.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", – сказал Зеленский.

Архитектурный проект монумента существует давно. Семья Каденюка разработала его самостоятельно. Для сбора средств на установку памятника семья также создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд.

Глава государства совместно с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и поспособствует организации установки монумента.

Открытие памятника запланировано на 19 ноября – дату, когда Каденюк совершил полет на шаттле "Колумбия".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января 2020 года, в день рождения первого украинского космонавта каденюка, президент Украины Владимир Зеленский почтил его память и пообещал за счет государства обустроить могилу и памятник.

УкраинаЛеонид КаденюкВладимир Зеленский
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