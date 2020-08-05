Зеленский решил за свои деньги помочь с памятником Каденюку

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести личные средства в благотворительный фонд на установку памятника первому украинскому космонавту Леониду Каденюку.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Через два года после смерти Героя Украины на его могиле все еще нет обустроенного памятника.

В сообщении отметили, что 28 января, в день рождения космонавта, Зеленский поручил правительству решить вопрос финансирования мемориала. Однако имеющийся в действующем законодательстве механизм является достаточно сложным и забюрократизированным, а значит, может затянуть процесс создания памятника за государственный счет на несколько лет. Президент считает, что такой путь не подходит.

"Мы не можем и не будем ждать еще два, три или четыре года, чтобы на могиле Героя Украины наконец появился памятник. Мы сделаем это за личные средства", – сказал Зеленский.

Архитектурный проект монумента существует давно. Семья Каденюка разработала его самостоятельно. Для сбора средств на установку памятника семья также создала собственную общественную организацию и благотворительный фонд.

Глава государства совместно с сотрудниками Офиса президента и правительства сделает взнос в благотворительный фонд и поспособствует организации установки монумента.

Открытие памятника запланировано на 19 ноября – дату, когда Каденюк совершил полет на шаттле "Колумбия".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января 2020 года, в день рождения первого украинского космонавта каденюка, президент Украины Владимир Зеленский почтил его память и пообещал за счет государства обустроить могилу и памятник.