Зеленский рассказал о вакцине от COVID-19 для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина записана во все очереди, которые касаются вакцины от коронавируса.

В то же время в интервью изданию "Украина 24" Зеленский отметил, что несколько стран почти готовы с вакцинами, однако пока нет четких сроков, когда будет налажено производство.

"Во все очереди мы записаны. Но все это пока слова, разработки, обещания. Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", – сказал он.

По мнению Зеленского, в Украине первая волна COVID-19 происходит именно сейчас, поскольку есть рост количества новых инфицированных.

"У нас в Украине первой волны реально не было в те сроки, в которые она была в Европе. Волна сейчас – ведь есть рост", – подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что Украина хорошо подготовлена к пандемии.

"С точки зрения кроватей, оборудования, количества тестов, технической подготовки, специалистов – мы в этом направлении очень мощные. Относительно кроватей, боюсь об этом говорить, но в некоторых областях заполнения уже более 50%. Это очень опасно", – сказал Зеленский и призвал украинцев относиться к COVID-19 ответственно, соблюдать дистанцию и масочный режим.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине официально подтверждено 102 971 случай коронавирусной инфекции. Из них 2328 выявлено за минувшие сутки.