Зеленский рассказал, как избежать локдауна в Украине

Чтобы избежать полного локдауна в Украине, необходимо придерживаться условий карантина выходного дня.

Об этом в своем обращении, опубликованном в Faceboook, заявил президент Владимир Зеленский.

"Если будем придерживаться карантина на выходных, будет главный результат – мы избежим полного локдауна. У нас есть такой шанс. Но если продолжим играть в добрых полицейских на местах, не будем выполнять решения правительства, проиграет вся Украина. Давайте этого не допустим", – сказал он.

Также Зеленский объяснил, какая главная цель карантина выходного дня.

"У нас каждый день новые рекорды – более 12 тысяч заболевших в день. Нужно сбить динамику роста заболеваемости. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не нужно доводить ситуацию до того, когда им придется выбирать, кого лечить", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что отдельные сферы бизнеса действительно понесут потери, но правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки. Некоторые из них уже действуют, но этого мало, добавил Зеленский.

"Правительство должно ежедневно думать о том, как помочь малому и среднему бизнесу продержаться в этот период, не закрываться и не увольнять людей", – сказал он.

Карантин выходного дня. Что разрешено.

Как сообщал OBOZREVATEL Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня, который будет действовать с 14 по 30 ноября. О том, как это скажется на бизнесе и поможет ли остановить рост заболеваемости, читайте здесь.