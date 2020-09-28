Зеленский распорядился срочно выплатить помощь семьям жертв катастрофы Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием представителей Кабинета Министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине.

Как сообщает пресс служба Офиса президента, глава государства на совещании поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", – сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат. Он сказал, что каждая семья погибших получит примерно 1500000 грн. Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Также глава Минобороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу. В Государственный бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

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