Зеленский распорядился срочно выплатить помощь семьям жертв катастрофы Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием представителей Кабинета Министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине.
Как сообщает пресс служба Офиса президента, глава государства на совещании поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.
"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", – сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат. Он сказал, что каждая семья погибших получит примерно 1500000 грн. Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.
Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Также глава Минобороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу. В Государственный бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант умер в больнице, еще один выжил.
Харьковский университет Воздушных Сил имени Кожедуба опубликовал подробный список погибших в авиакатастрофе.
Со своей стороны сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета.
Выяснилось, что у левого двигателя Ан-26 был превышен срок службы.
Журналист Юрий Бутусов в Facebook рассказал подробную хронологию полета Ан-26 и подготовки к нему.
Позже появилось видео последних секунд трагически оборванного полета Ан-26.
В сети появилось видео первых минут из кареты скорой помощи, которая приехала на место падения военного самолета в Чугуеве.
Также место аварии Ан-26 показали с высоты птичьего полета.
На месте крушения самолета соорудили импровизированный мемориал.