Зеленский распорядился срочно выплатить помощь семьям жертв катастрофы Ан-26

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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  • Зеленский заявил о необходимости упростить бюрократические процедуры для получения помощи

  • Шмыгаль назвал сумму, которую должны получить родственники погибших

  • Таран проинформировал о временном запрете на использование Ан-26

Зеленский провел совещание по авиакатастрофе Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием представителей Кабинета Министров и правоохранительных органов по авиакатастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине.

Как сообщает пресс служба Офиса президента, глава государства на совещании поднял вопрос выплат семьям погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом.

"Нужно сделать все необходимое, чтобы упростить бюрократические процедуры. Эти выплаты должны быть срочными. Есть закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, которым предусмотрен порядок таких выплат", – сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у Министерства обороны есть достаточные средства для осуществления этих выплат. Он сказал, что каждая семья погибших получит примерно 1500000 грн. Выплаты должны состояться в течение следующих трех недель, когда будет проводиться ДНК-экспертиза тел погибших.

Министр обороны Андрей Таран проинформировал президента, что по его приказу запрещено использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы. Также глава Минобороны отметил, что продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу. В Государственный бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа. Кроме того, оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

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