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6 января • обновлено в 22:22
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Зеленский проигнорировал годовщину Томоса

3.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Томоса об автокефалии ПЦУ.

Глава государства 6 января не поздравил с этим событием украинцев. Состоянием на 21:30 соответствующего заявления не было ни от его пресс-службы, ни на официальных страницах Зеленского в соцсетях.

При этом вечером в понедельник президент поздравил украинцев с Рождеством, пожелав мира в каждом доме и единства.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, в будущем Православная церковь Украины перейдет на Григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины Томос
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Комментарии
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Bondarenko Oleh
Bondarenko Oleh
воно ж малорос
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ой мля чини праздник))))толку то от него
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Это ОНА его проигнорировала.
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