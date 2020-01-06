Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Томоса об автокефалии ПЦУ.
Глава государства 6 января не поздравил с этим событием украинцев. Состоянием на 21:30 соответствующего заявления не было ни от его пресс-службы, ни на официальных страницах Зеленского в соцсетях.
При этом вечером в понедельник президент поздравил украинцев с Рождеством, пожелав мира в каждом доме и единства.
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Владимир Зеленский
Как писал OBOZREVATEL, в будущем Православная церковь Украины перейдет на Григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.
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