Президент Владимир Зеленский призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, так как массовое скопление людей во время богослужений создает идеальную среду для распространения коронавируса.

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Вместе с тем, президент заявил, что каждый украинец в эти дни должен осознавать, что несет ответственность не только за себя, но и за других. Об этом шла речь на совещании по противодействию распространению COVID-19, говорится на сайте президента.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях – сегодня самое опасное, что только может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и окружающих людей", – заявил Зеленский.

Кроме того, на совещании политики допустили вероятность того, что перед пасхальными праздниками могут возникать различные провокации с призывами нарушать карантин. Помимо этого было отмечено, что в ближайшие недели украинские больницы получат отечественные аппараты ИВЛ, которые соответствуют стандартам импортируемого оборудования.

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